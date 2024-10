L’elettroporazione cardiaca debutta al Policlinico Rodolico per curare le aritmie atriali del cuore

La Cardiologia dell'ospedale Policlinico «Rodolico» di Catania si arricchisce di un nuovo trattamento diretto ai pazienti che soffrono di aritmie atriali e che non rispondono alle terapie farmacologiche o sono a rischio di complicanze. Si tratta della elettroporazione cardiaca, una nuova procedura mininvasiva di ablazione della fibrillazione atriale, altamente innovativa, introdotta di recente in molti ospedali italiani ma non ancora utilizzata nel territorio.

I primi interventi sono andati a segno brillantemente tanto da consentire ai pazienti di far rientro a casa nel giro di poche ore. L’équipe dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia diretta da Davide Capodanno, era composta dai cardiologi Daniela Dugo, Paolo Zappulla e Angelo Di Grazia, l’anestesista Luca Vitale, con la presenza e supervisione fuori dal campo operatorio al poligrafo di Valeria Calvi, professoressa associata di Malattie dell'apparato cardiovascolare e di Stefano Bordignon, elettrofisiologo di fama internazionale, giunto da Francoforte su invito dei cardiologi etnei, per assistere al primo degli interventi. Il nuovo sistema si aggiunge a quelli già presenti nel portfolio aziendale, in particolare la radiofrequenza e il pallone crio (trattamento a freddo). La fibrillazione atriale è un’aritmia (battito caotico del cuore) molto diffusa che colpisce specialmente le persone più anziane, in

genere dai 75 anni in su.