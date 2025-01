Asp Catania, inaugurato il servizio psichiatrico di diagnosi e cura

Nell’ospedale Garibaldi Centro di Catania è stato inaugurato oggi, 8 gennaio, il nuovo servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) dell’Asp etnea. Il servizio è dotato di 10 posti letto e sarà operativo dal prossimo 10 gennaio.

I locali sono stati oggetto di corposi interventi di ristrutturazione eseguiti dall’Arnas Garibaldi e presentano alti standard di comfort e di sicurezza. Presenti, tra gli altri, per l’occasione, il direttore generale e il direttore sanitario dell’Arnas Garibaldi Giuseppe Giammanco e Mauro Sapienza; il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, con il direttore sanitario Giuseppe Angelo Reina e l’attore Gino Astorina.

«L’Asp di Catania e l’Arnas Garibaldi - ha detto Giammanco - da sempre concorrono a garantire la tutela della salute nell’area della psichiatria. Questa è un’occasione perché rimettiamo a disposizione posti letto per l’utenza; posti letto che fanno parte di un bacino territoriale e ospedaliero, ed è un esempio virtuoso di come lavorare insieme produce risultati che valgono per tutti».