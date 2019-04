Tour da Palermo a New York, lo skipper Sergio Davì farà tappa a Marina di Riposto

Lo skipper Sergio Davì, con il tour Palermo, Eolie, Malta, a bordo del suo gommone, di 12 metri, con il promozionale IceRib Challenge, sabato 4 maggio, dalle ore 10 alle 17, farà tappa al Marina di Riposto-Porto dell’Etna. Con questo tour Sergio Davì ha toccato Lipari, La Valletta e si fermerà a Marina di Nettuno a Messina.

Il gommonauta palermitano, esperto in traversate transoceaniche, autore di numerose imprese, sul mare intorno al mondo, esperto di navigazione oceanica d’avventura, è pronto a firmare una nuova eroica impresa in mare.

Si tratta della sfida IceRib Challenge, ovvero Palermo-New York, attraversando i ghiacciai della Groelandia. Un’avventura che lo vedrà protagonista, a giugno, e che rappresenta per lo skipper isolano, un’avventura da vivere ad alte latitudini, tra mare, venti ed imprevisti, attraversando la Sicilia, le isole Baleari, il Portogallo, la Spagna, la Francia, il Regno Unito, l’ Irlanda, le isole Faroe, l’Islanda, la Groelandia, il Canada e gli USA, a bordo del suo gommone “Nuova Jolly”, con motori 350hp Susuki.

Scopo dell’ardua missione in mare la sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente marino, con particolare attenzione alla lotta contro ogni forma di inquinamento ambientale. In 75 giorni di navigazione, soste comprese, Sergio Davì, cercherà di ultimare questa traversata in mare, percorrendo 6.600 miglia, per raggiungere l’ America.

Mario Pafumi

