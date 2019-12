Bomboniere, abiti e partecipazioni: a Catania torna "Sposami"

Torna a Catania Sposami, il Salone della Sposa e della Casa. La fiera, giunta alla sua 16esima edizione, sarà aperta presso il centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania, dall’11 al 19 gennaio 2020, e svelerà le novità e le ultime tendenze del settore wedding. A dare un valore aggiunto alla manifestazione la partnership con Confindustria che presenterà Assoeventi nazionale, la nuova associazione che aggrega le imprese della filiera eventi e manifestazioni.

“Sposami è ormai una certezza, un format consolidato – racconta l’event manager Barbara Mirabella – che ci permette, anno dopo anno, di migliorare la nostra offerta ‘cucita’ in modo sartoriale sulle esigenze delle coppie, con uno sguardo rivolto verso palcoscenici internazionali. I servizi, sempre più all’avanguardia, verranno proposti, ancora una volta, in Sicilia, meta prediletta del destination wedding, per il fascino delle sue location dal barocco di Noto, alla perla dello Jonio di Taormina, passando per straordinarie città come Palermo, Catania e Siracusa. Per noi fare fiera vuol dire principalmente creare una visione di marketing territoriale, che in questi anni ha creato un indotto positivo grazie al grande lavoro condiviso con i nostri 200 espositori che sono i migliori top player del settore”.

A "Sposami" si potranno trovare tante idee su abiti, bomboniere, partecipazioni, foto-video, ristoranti, catering e poi ancora banqueting, ville d’epoca, castelli e location per ricevimenti, viaggi di nozze, organizzazione cerimonie, noleggio auto, liste nozze, musica e intrattenimento e infine addobbi floreali, hair style & make-up sposa, fedi nuziali, oreficeria, gioielleria e arredamenti.

Rinnovati il prestigioso sodalizio con Madisì, il portale di matrimoniodiSicilia.com e l’intrigante collaborazione con “Mi sposo Tv” che, in diretta dalle Ciminiere, vi racconterà tutto ciò che accade fuori e dietro il backstage delle sfilate, ma soprattutto, nel salotto tv, intervisterà tutti i protagonisti e i vip presenti in fiera.

Come da consuetudine, il patrocinio del Codacons - dipartimento grandi eventi Sicilia farà da garante dei diritti del consumatore. Tra le novità il “White Friday”, una giornata all’insegna delle “grandi occasioni” con eccezionali offerte e promozioni imperdibili. Anche quest’anno, tanti premi per le coppie che parteciperanno ai concorsi e che decideranno di mettersi in gioco, salendo a bordo del Camper dell’amore di Sposami.

Sarà possibile visitare la fiera tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle 21.00 e sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 21.00. Inaugurazione sabato 11 gennaio ore 16.30. Ingresso da piazzale Rocco Chinnici (già piazzale Asia).

