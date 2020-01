Al via a Catania la fiera "Sposami", tutte le tendenze sul mondo dei matrimoni

Torna Sposami, il salone nazionale della Sposa e della Casa, punto di riferimento nel Sud Italia, che inaugura ufficialmente oggi la sua sedicesima edizione, al centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania e che terrà alto il sipario fino al 19 gennaio.

Oltre 200 stand e 30 ore di sfilate per il wedding party lungo 9 giorni. Un percorso romantico, in cui vinceranno le emozioni. La fiera realizza delle proposte su misura per le esigenze di tutte le coppie, tradizionali e non: abiti da sposa, sposo, cerimonia e bambini, fedi, addobbi floreali, bomboniere classiche ed enogastromoniche, cake design, partecipazioni, fotografi, video con droni, musicisti, viaggi di nozze, wedding planner e proposte benessere e beauty.

La kermesse delle Ciminiere sarà anche palcoscenico in cui verrà presentata la prestigiosa partnership con Assoeventi - Confindustria, la nuova associazione che aggrega le imprese della filiera eventi e manifestazioni. Sarà un’occasione di arricchimento per la manifestazione e per rafforzare il brand Sicilia, anche come destination wedding, con obiettivo di qualificare la nostra offerta per rispondere alla domanda di lusso proveniente sia dai Paesi europei, sia da mercati emergenti come Russia, Cina, India.

Straordinaria novità di questa edizione è il White Friday: venerdì 17 la fiera diventerà ancora più attrattiva durante un’intera giornata all’insegna delle “grandi occasioni” con offerte e promozioni. Si consolida il format “wedding taste” divenuto ormai un evento nell’evento, dove le coppie assisteranno a dei veri e propri spettacoli ai fornelli, immergendosi nel mondo che ruota attorno ai banchetti nuziali, guidati dai più rinomati chef al servizio dei catering di fama nazionale.

