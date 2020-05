Miriam Leone si sposa? L'attrice catanese smentisce sui social: "Non vedo ancora l'anello"

A lanciare il gossip era stato il settimanale Chi. Tuttavia oggi l'attrice catanese Miriam Leone ha smentito le imminenti nozze. E lo ha fatto con una storia su Instagram in cui ha dichiarato: "Leggo di news che dicono che starei per sposarmi ma io non vedo ancora l'anello. Quindi no, per il momento non mi sposo".

Il fidanzato in questione sarebbe Paolo Cerullo, di cui l'attrice non ha mai mostrato foto. Di lui si sa ben poco, se non che fa il musicista. Nata a Catania, Miriam Leone nel 2008 ha partecipato a Miss Italia. In passato ha avuto una storia d'amore con Davide Dileo, membro dei Subsonica. Poi è stata la volta di Matteo Martari, attore conosciuto sul set di “Non uccidere”. Una storia questa che non è mai stata confermata ufficialmente.

© Riproduzione riservata