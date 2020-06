"Catania siamo noi": in un video la città che riparte dalle sue bellezze

«Catania siamo noi», un video di 50 secondi per mostrare le bellezze del capoluogo etneo impegnato in una progressiva ripartenza degli eventi promozionali e delle attività culturali dopo il lockdown.

La clip è stata voluta dal sindaco Salvo Pogliese anche come auspicio per il ritorno dei flussi turistici nella città etnea. Ecco il video:

«Un messaggio di accoglienza. - ha detto Pogliese - per scegliere Catania come meta dei propri viaggi o della propria permanenza. Ma anche la rinnovata scoperta quotidiana di vivere in una terra impregnata di energia, che custodiamo con l’orgoglio di appartenere a una lunga tradizione di storia, arte e cultura che vogliamo condividere con il mondo intero».

