Il tradimento di Stephanie, da Caltagirone ancora una storia siciliana a "C'è Posta per Te"

Anche questa settimana c'è la Sicilia nelle storie protagoniste di "C'è Posta per Te", lo storico programma di Maria De Filippi in onda il sabato sera su Canale 5. Dopo la famiglia palermitana ospite sette giorni fa, stavolta è il turno di Stephanie, una donna di Caltagirone che si presenta in studio per chiedere il perdono del marito Luca.

Stephanie infatti ha tradito Luca dopo 11 anni di matrimonio e 3 figli perché si sentiva troppo trascurata e sola. Il marito ha scoperto la relazione della donna con un ragazzo conosciuto per caso grazie ai messaggi sul telefono di lei: da allora il loro rapporto si è irrimediabilmente compromesso, Luca non ha chiesto il divorzio ma di fatto vivono come due estranei nella stessa casa.

Dall'altra parte della busta oltre al marito ci sono anche la mamma di Stephanie e i suoi 4 fratelli. La donna invoca il loro perdono e si dice pentita per quanto successo. La ragazza aggiunge di essere consapevole di non poter tornare indietro e cancellare il passato, ma prova ancora un amore forte per il marito e vuole ricucire il rapporto, tornare ad essere felice come una volta.

Nonostante le incertezze di Luca e dei familiari, anche grazie alla spinta della De Filippi, alla fine il marito accetta di aprire la busta e ricongiungersi con Stephanie, perdonandola per il tradimento e dicendosi pronto a ricominciare da capo.

© Riproduzione riservata