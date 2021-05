Il liceo Galilei di Catania vince il "Politest Top Schools": primo nei test di ingegneria

Il sindaco Salvo Pogliese si è congratulato con la dirigente scolastica del Liceo scientifico "Galileo Galilei" Gabriella Chisari per aver conseguito il nuovo premio "Politest Top Schools" quale migliore scuola nei test di ingegneria nella categoria "fuori regione".

La premiazione si è svolta a distanza, alla presenza del Rettore del Politecnico di Milano, prof. Ferruccio Resta, dei Direttori di Dipartimento e docenti del Politecnico e dei Dirigenti scolastici delle scuole premiate. "Ancora una volta -ha detto il sindaco Salvo Pogliese- il liceo Galilei si conferma un’eccellenza didattica con che onora la città di Catania e sottolinea il valore della formazione per la crescita di una comunità. Ho scelto fin dall’inizio del mio insediamento di incontrare spesso studenti e docenti dei nostri istituti scolastici e quasi sempre ho avuto la percezione di grande professionalità didattica sia nelle scuole dell’obbligo di base che negli istituti superiori di secondo grado, con una grande voglia di apprendimento dei nostri ragazzi che va incentivata trasferendo la passione per gli studi e l’impegno civico".

Per il Liceo "Galilei" la Dirigente scolastica, Gabriella Chisari, "il premio riconosce la qualità e la dedizione del Liceo nella formazione degli studenti, che lavorano con grande impegno e passione per costruire il loro percorso formativo e realizzare il loro progetto di vita. Un grande onore e un importante riconoscimento per la nostra Comunità scolastica ma anche per la Città di Catania".

