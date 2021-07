Bronte, il premio "Donna Fidapa 2021" alla ricercatrice Ylenia Cicirò

Assegnato ieri a Bronte il premio «Donna Fidapa 2021» alla dottoressa Ylenia Cicirò, ricercatrice alla Brunel University di Londra, in oncologia molecolare, e al Sahlgrenska Cancer Center di Göteborg, in Svezia.

«Eccellenza e orgoglio brontese» l’ha definita la presidente della Fidapa di Bronte, Enza Gangi, nel corso della cerimonia delle candele svoltasi sempre ieri sera, sottolineando «l’impegno profuso in ambito scientifico, sociale e artistico» dalla giovane ventisettenne.

Laureatasi in Scienze biologiche all’Università di Catania nel 2016, Ylenia Cicirò (nella foto con la targa) ha conseguito la laurea specialistica in Biologia cellulare e molecolare all’Università di Torino nel 2018, con il massimo dei voti, discutendo una tesi in oncologia. Dal 2019, alla Brunel University London, lavora a un progetto di ricerca scientifica su una rarissima forma tumorale alle ghiandole salivari (Ruolo di un nuovo pathway molecolare di MYB nel carcinoma adenoido-cistico e implicazioni terapeutiche) e collabora con il centro tumori di Göteborg.

Ylenia Cicirò coltiva ancora la sua passione per la musica (1° flauto dell’orchestra d’ateneo a Londra) e per il sociale (è volontaria dell’associazione etnea Clown senza frontiere, di cui è stata vice presidente). La giovane, oltre a credere nella clownterapia, amare la musica e la ricerca scientifica, pratica arti marziali ed è stata campionessa nazionale di karate.

Ieri sera, fra i presenti all’Etna garden di Bronte c’erano la presidente del Lions Club Altamura Host, Rosanna

Galantucci, i presidenti dei sodalizi cittadini, Salvatore Tirendi (Circolo di Cultura Enrico Cimbali) Salvatore Saitta (Rotary Aetna-Nord Ovest) e Franca Sanfilippo (Donne insieme), nonché il dottor Carmelo Indriolo, presidente della Pinacoteca Nunzio Sciavarrello di Bronte.

Dopo i saluti via web della presidente nazionale della Fidapa, Cettina Oliveri, sono intervenute Maria Ciancitto (presidente Distretto Sicilia Fidapa) e Giuseppina Seidita (vice presidente Membership international BPWI). Nel corso dell’evento si sono esibite il soprano Rosanna Leonti e la pianista Vera Pulvirenti.

La presidente Enza Gangi ha commentato: «Abbiamo deciso di conferire questa terza edizione del premio Donna Fidapa alla nostra Ylenia, in segno di apprezzamento per il suo riconosciuto impegno artistico e sociale, nonché per quello scientifico intrapreso con grande passione, entusiasmo e competenza».

© Riproduzione riservata