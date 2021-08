All'aeroporto di Catania Max Gazzè improvvisa performance al pianoforte: il video con burla nel finale

Un video condiviso sul profilo Instagram di Max Gazzè con il cantautore che improvvisa una performance al pianoforte all'aeroporto di Catania. Immagini che si concludono con una burla.

Una esibizione che in realtà ha lasciato abbastanza indifferenti i viaggiatori in transito dallo scalo siciliano che probabilmente non si erano accorti di chi stesse suonando.

Il cantautore si trova nell'Isola per dei concerti che lo hanno visto protagonista a Linguaglossa in provincia di Catania, Mazara del Vallo in provincia di Trapani e a Messina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Max Gazzè (@maxgazze)

Max Gazzè è salito sul palco della scorsa edizione del festival di Sanremo con la canzone "Il farmacista".

