Diletta Leotta, estate di gossip e polemiche: con Can Yaman può tornare l'amore

È stata al centro delle polemiche per le "donne lampadario" alla festa dei suoi 30 anni a Catania, ma è stata anche bersaglio di cori sessisti allo stadio di Napoli. In un modo o nell'altro la siciliana Diletta Leotta fa discutere. E non a caso la sua intervista dello scorso 4 giugno ad opera di Lorella Boccia è stato uno dei momenti più seguiti della stagione di "Venus Club".

Proprio in quell'occasione la conduttrice sportiva aveva parlato dei cori sessisti che le erano stati rivolti allo stadio. "Ho reagito sempre con il sorriso, ma in maniera molto ferma e dura perché sono contro ogni tipo di violenza: che sia razziale, che sia sessismo, che sia contro una donna, che sia contro chiunque". Poi però ha voluto sottolineare che con i tifosi ha un rapporto bellissimo. "Senza di loro, non è calcio. Ormai è da quasi un anno che devo entrare negli stadi vuoti ed è molto difficile commentare una partita senza un elemento così importante come il pubblico. Mi manca molto".

La crisi con Can Yaman

Per Diletta Leotta, intanto, è un estate rovente e non solo per gli impegni di lavoro. In ballo c'è anche la sua storia d'amore con Can Yaman. La coppia sta vivendo un periodo di forte crisi, ma secondo indiscrezioni ci sarebbero margini di ripresa.

Dopo il viaggio in Turchia a "casa" dell'attore, i due erano stati spesso fotografati mostrando grande sintonia. Poi però l'improvvisa rottura, tanto che lei ha più volte postato sui social immagini senza Can Yaman ma con amiche o familiari, fino al discusso compleanno che Diletta Leotta ha festeggiato nella sua città ma senza che lui fosse presente.

Secondo indiscrezioni l'attore vorrebbe riconquistare la conduttrice catanese, anche se al momento è pronto al debutto sul set della nuova serie televisiva dal titolo 'Viola come il Mare' con l'attrice ed ex Miss Italia, Francesca Chillemi. La distanza da Diletta, dunque, potrebbe essere legati agli impegni di lavoro.

