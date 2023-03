Un aiuto ai giovani che vogliono diventare carabinieri: uno stand al Salone del Cus Catania

L’Arma dei carabinieri partecipa al Salone dello Studente 2023, organizzato dall'Università di Catania dal 28 al 30 marzo presso gli impianti sportivi del Centro universitario sportivo di Catania, dove è stato allestito uno stand istituzionale della benemerita. L’evento, di orientamento alla scelta universitaria, dedicato ai ragazzi del 4° e 5° anno delle scuole superiori, ai diplomati consente ai giovani visitatori di avere una molteplicità di informazioni sulle articolazioni dell’Arma e sulle possibilità di impiego nei vari reparti e specialità dell’istituzione.

Entrando nello stand i visitatori, inquadrando un codice QR code, hanno la possibilità di accedere immediatamente alla sezione concorsi presente nel sito dell’Arma dei carabinieri, visualizzando le procedure concorsuali in atto. Un monitor proietta il video istituzionale dell’Arma che fornisce una panoramica sulle articolazioni, sull’organizzazione e sui reparti speciali presenti sul territorio, mentre, un Ufficiale ed il personale presente forniscono risposte ai giovani, «spiegando per orientare» l’organizzazione e i reparti speciali operanti in settori strategici di notevole rilevanza (salute, ambiente, lavoro, patrimonio culturale) nonché le possibilità di impiego e di accesso all’Arma.

Chi accede allo stand può salire a bordo di un’Alfa Giulia o su una moto del Nucleo Radiomobile, interagire con i militari dell’unità cinofili, mentre, un team di artificieri antisabotaggio illustra il funzionamento del robot utilizzato per la «bonifica» dei luoghi o dei mezzi di trasporto per la ricerca e la neutralizzazione di ordigni esplosivi.

È possibile anche guardare più da vicino, esposte su dei manichini, la grande uniforme speciale per cerimonia e l’uniforme ordinaria che è indossata dai militari in territoriale.

Gli studenti che visitano lo stand dell’Arma dei carabinieri ricevono in omaggio anche piccoli gadget tra cui penne, portachiavi e calendari, quaderni e brochure.

