Diletta Leotta bellissima col pancione, saluta la primavera con una foto in bikini

La conduttrice catanese di Dazn, Diletta Leotta, 32 anni, ha mandato tutti in delirio con uno scatto che saluta la primavera, postato su Instagram. Diletta è ancora in gravidanza, ma ha comunque deciso di regalare ai suoi followers uno scatto che li ha davvero andati in delirio: bikini e fisico perfetto in bella vista.

Il parto della bimba, avuta dal portiere Loris Karius, è previsto tra un paio di mesi, a metà agosto. La conduttrice stessa festeggia il compleanno proprio in quei giorni: è nata il 16 agosto. La 31enne vivrà le vacanze col pancione, che cresce ogni giorno di più e farà da protagonista dei suoi look balneari.

In questi mesi di pausa campionato e con il parto sempre più vicino, Diletta Leotta porterà avanti un nuovo progetto lavorativo: un podcast, incentrato sul tema della maternità.