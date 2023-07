Palermo, il concerto di Salmo è rinviato: il rapper annuncia le nuove date

"Sto bene. leri ho rischiato di perdere il braccio con una porta a vetro,sono stato molto fortunato. Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per avermi ricucito". A raccontare l'incidente che gli è capitato è il cantante rap e produttore discografico Salmo. A causa del vetro di una porta di casa, l'artista 39enne di Olbia è stato portato d'urgenza al pronto soccorso di un ospedale di Roma dove è stato sottoposto ad un intervento per ricucire le ferite ad un braccio. Sui social, il rapper che aveva annunciato l'annullamento dei suoi concerti in Sicilia, pubblica adesso il nuovo calendario del tour con le nuove date a Palermo e a Catania.

Concerti soltanto rimandati, quindi. "Le date previste il 28 luglio a Palermo al Green Pop Fesival e il 29 luglio a Catania al Wave Summer Music sono rimandate rispettivamente al 31 agosto a Palermo e al 2 settembre a Catania. I biglietti rimangono validi per le nuove date", si legge.

Ma chi non potrà andare agli show di agosto e settembre potrà anche chiedere il rimborso del ticket. "E' possibile richiederlo entro il 4 agosto 2023 tramite il circuito di acquisto", viene precisato sul sito dell'artista.