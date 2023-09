Vietato giocare a pallone in strada, multe fino a 500 euro: lo ha deciso il sindaco di Riposto

Dopo decine di segnalazioni giunte al Comune di Riposto da residenti, turisti e villeggianti che chiedevano interventi per disciplinare la frequentazione nelle piazze e negli spazi pedonali, il sindaco Davide Vasta ha firmato un’ordinanza che vieta di giocare a pallone in tutte le aree pedonali e di passeggio. Le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. Sono esclusi dal provvedimento i giochi dei bambini che usano palloni inoffensivi per peso e consistenza.

«L’ordinanza - spiega il sindaco - non vieta il gioco dei bambini con i palloni leggeri, che sono innocui e non arrecano alcun danno. Il divieto serve a porre fine al malcostume di chi, con palloni di cuoio, quindi pesanti, rischia di far male alle persone, compresi anziani e bimbi, che passeggiano sul lungomare o nelle adiacenze delle piazze. E poi è importante anche la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale e dei beni privati. Nessuno vuole negare il gioco del pallone, ma esistono luoghi più idonei per disputare partite». Nelle prossime settimane verrà sistemata la segnaletica.