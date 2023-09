Diletta Leotta e il primo compleanno da mamma con la sua piccola Aria

Grande festa di compleanno per Diletta Leotta. La conduttrice catanese ha organizzato un party sulla terrazza di un grattacielo milanese per brindare al suo compleanno in ritardo (ha compiuto 32 anni il 16 agosto) insieme a Loris Karius e dare il benvenuto degli amici alla figlia Aria.

Cena stellata con Alessandro Borghese, musica con Matteo Lotti e Babi K, ospiti Costanza Caracciolo, Francesca Muggeri, Roberta Sinopoli, Elena Barolo, Daniele Battaglia, Michelle Hunziker e Fabio Rovazzi.

Diletta a fine serata ha abbandonato i tacchi vertiginosi che si abbinava al suo abitino nero per lasciarsi andare ai balli sfrenati in ciabatte, più comoda e ironica come sempre