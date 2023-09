La figlia di Giuseppe Castiglia incanta i giudici di X Factor: quattro sì per lei

Da papà Giuseppe non ha preso solo gli occhi e lo sguardo, ma anche il talento artistico. Poco ma sicuro. Anna Castiglia, figlia del comico e speaker radiofonico catanese Giuseppe Castiglia, conduttore di Allakatalla con Salvo La Rosa, programma andato in onda anche su Gds.it, lo ha dimostrato alla grande conquistando i giudici di X Factor, il popolare talent show in onda su Sky.

La giovane catanese, che da qualche tempo vive a Torino, ha ricevuto una standing ovation con il suo brano Ghali. Il testo, di cui è autrice, è una denuncia sociale sul comportamento umano del non sapersi assumere le proprie responsabilità nei momenti di difficoltà. Una canzone che è piaciuta davvero molto a tutti, da Fedez a Morgan, da Ambra a Dargen D'Amico.

Colpiti soprattutto Morgan e Ambra Angiolini. "Ti vorrei tanto in squadra con me e vorrei che la guidassi tu", ha detto l'attrice. Dargen D’Amico, sempre pungente, ha consigliato a Ghali si scrivere una canzone dal titolo "Anna Castiglia". La giovane artista catanese ha debuttato nel maggio 2021 con sul primo singolo, "Ju mi siddriu".