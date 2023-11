Quarto furto d'auto per Levante a Milano: «Sicuramente il ladro si è innamorato di me»

«Quarto furto sotto casa. A Milano. Secondo me il ladro è innamorato di me, sta cercando di attirare la mia attenzione è ovvio». Levante ironizza, ma allo stesso tempo denuncia con l'amaro in bocca l'ennesimo furto della propria macchina nel capoluogo lombardo. La cantante siciliana ha raccontato la nuova disavventura condividendo alcune stories su Instagram.

«Il quarto furto di macchina come lo chiamiamo? Storia d'amore. Seguimi per altri racconti romantici e di grande fedeltà", ha detto con sarcasmo. L'artista ha fatto sapere che i ladri hanno portato via una vettura che aveva sostituto da poco, dopo il precedente furto. Claudia Lagona, la cantautrice originaria di Caltagirone, ha poi raccontato: "La scena in questura è sempre la stessa. Arrivo, mi guardano e mi chiedono se sono di nuovo lì per la macchina. Eh già».

Ha poi proseguito: «Si tratta del quarto furto, ma non è sempre la stessa auto, perché al terzo colpo l'hanno ritrovata a Benevento e non sono andata a identificarla. Mi aspetto che stasera mi chiamino e mi dicano di andare a Cinisello Balsamo". E così è stato. Poche ore dopo la denuncia, l'automobile è stata individuata alla periferia di Milano, a Baggio, e Levante è così tornata in possesso del mezzo».