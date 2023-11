La prefettura di Catania avvia procedura per l'assegnazione di 61 alloggi destinati alle forze dell'ordine

La prefettura di Catania (nella foto) ha avviato la procedura per l’assegnazione di 61 alloggi di edilizia sovvenzionata. Sono immobili che potranno essere destinati ai dipendenti della polizia di Stato, dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia penitenziaria, dei vigili del fuoco, nonché ai dipendenti del ministero della Giustizia e al personale dell’amministrazione civile dell’Interno o di altre amministrazioni impegnate nella lotta alla criminalità organizzata, che prestino servizio nel territorio della Città Metropolitana di Catania.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all’ufficio di appartenenza degli interessati - per il successivo inoltro alla prefettura di Catania - entro e non oltre il 24 febbraio 2024. L’avviso con il modulo per la presentazione delle istanze è reperibile sul sito web della Prefettura di Catania https://www.prefettura.it/catania/multidip/index.htm