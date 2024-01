I corridoi dell’ospedale diventano luoghi di magia: a Catania la Pediatria del Policlinico cambia look

Nuovo look per l’unità operativa complessa di Pediatria del Policlinico Rodolico di Catania. Le pareti dei corridoi del reparto, nel padiglione 3 del presidio, sono state interamente colorate e disegnate con i personaggi dei cartoni animati nell’ambito di un progetto innovativo volto a rendere gli ambienti ospedalieri più accoglienti per i bambini ricoverati.

I disegni sono frutto del lavoro degli artisti dell'associazione «Corsie a Colori», Mikhail Albano e Marina Chillemi, grazie alla collaborazione tra il Leo Club Catania Host, i Leo Club di di seconda e terza area operativa e l'associazione Sikè. Il progetto, sposato dalla direzione dell’azienda, è nato dalla proposta di Claudio Coppola, fatta propria dal primario Martino Ruggeri, che lo ha affidato al coordinatore infermieristico Antonio Petronio.

«Ringraziamo la direzione dell’azienda ospedaliera e tutti coloro che hanno reso possibile - ha spiegato Coppola - il progetto, il primo realizzato dall'associazione Corsie a Colori, iniziativa di volontariato senza fini di lucro, nata per creare un ambiente ospedaliero più confortevole e accogliente attraverso opere artistiche realizzate da talentuosi artisti locali. Un modo per ridurre lo stress e l'ansia legati alla permanenza in ospedale di bambini e adolescenti». Soddisfatti del risultato anche Laura La Mela, Francesco Bellia e Tessie Puliatti del Leo Club Catania Host, Marco Caramanna e Giuseppe Sotera di Sikè, Santi Fazio vicepresidente dell’associazione Corsie a Colori e i soci fondatori Vito Amato, Giulia Biondi, Salvatore La Rocca, Melissa Coco e Cesare Scalia.