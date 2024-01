Nonna Angela compie 100 anni: grande festa a Belpasso

Nuova centenaria in Sicilia. A raggiungere l'importante traguardo è stata la signora Angela Coco di Belpasso, in provincia di Catania. Un compleanno speciale, festeggiato tra l'affetto dei parenti e dei cari e non solo.

Il sindaco Carlo Caputo ha infatti voluto che la donna trascorresse qualche ora in Consiglio comunale per spegnere le candeline e ricevere l'effetto della comunità. «Non capita tutti i giorni di festeggiare un traguardo così importante, tagliato nel migliore dei modi - ha dichiarato il primo cittadino -. È stato bello festeggiare con lei, a nome di tutta la città, trascorrendo un momento speciale in aula consiliare, attorniata dai suoi affetti più cari e amici. Ancora auguri alla signora Angela».

In Consiglio comunale erano presenti le sorelle, i figli e i nipoti. La signora Angela, visibilmente commossa, ha ricevuto dal sindaco una targa ricordo e un mazzo di fiori. Il primo cittadino le ha augurato buon compleanno a nome di tutta la comunità di Belpasso. Madre di tre figli, nonna di due nipoti e bisnonna di una pronipote, Angela Coco gode di ottima salute ed è amante dell'uncinetto.