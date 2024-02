Trent'anni fa il primo Pride nazionale, a Catania un convegno sull'evento dei diritti

Si terrà sabato 10 febbraio, alle 9.30, a Catania nel dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università (via Vittorio Emanuele II, 49 – Palazzo Pedagaggi) il convegno di studi intitolato «Dal primo Pride nazionale ad oggi. Gli ultimi trent’anni del movimento Lgbtqia+ in Italia». Ideata e pianificata dal comitato territoriale di Arcigay Catania a tre decenni dalla prima parata nazionale dell’orgoglio omosessuale, che, co-organizzata dal Circolo di Cultura omosessuale Mario Mieli e da Arcigay, vide confluire a Roma, il 2 luglio 1994, quasi 10.000 persone, l’assise congressuale rifletterà su significato e ricadute di un evento, considerato a giusto titolo dal movimento Lgbtqia+ quale pietra miliare del proprio percorso di liberazione e rivendicazione.

«Da quella storica giornata del 2 luglio ’94 – dichiara Vera Navarria, presidente di Arcigay Catania – i Pride si sono moltiplicati da un capo all’altro del Paese. Moltissime le città, sia grandi sia piccole, che ogni estate scendono in piazza numerose. Quest’anniversario così importante ci è sembrata l'occasione giusta per ragionare sull'impatto, che i Pride hanno avuto sull'Italia e sul nostro movimento, e provare a immaginare quello che dovrebbero avere in futuro».