Catania, è morto il dj e speaker radiofonico Ubaldo Ferrini

Lutto nel mondo della radiofonia siciliana: è morto Ubaldo Ferrini, dj e speaker catanese. Aveva 57 anni ed è stato pioniere delle radio libere a Catania. Ferrini è stato tutor radiofonico presso Radio Zammù dell'università di Catania e anche docente di corsi di formazione in vari enti pubblici e privati.

Sulle radio curava una rubrica dal titolo «La Notizia» ed ha scritto il libro «La radio libera la radio prigioniera». Negli anni '90 aveva fondato Metropolis Dj Point in via Oberdan. Nella sua carriera era stato anche direttore artistico dell’emittente catanese Radio Luna, collaborando anche con TelesiciliaColor e Tele D.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti tra amici, conoscenti e appassionati di musica hanno voluto testimoniare affetto: «Le mie conoscenze musicali le devo anche a lui e alla sua radio, mi dispiace tantissimo», ha scritto Doriana Santoni. E Pietro Mauri ha aggiunto «Ricorderò per sempre il grande Ubaldo, tra l'altro DJ alla mia festa di 18 anni. Che la terra gli sia lieve». «Che brutta notizia, ancora mi gira in testa il suo jingle che suonava alla radio quando iniziava la sua trasmissione», ha scritto Francesca Caruso. «Lo ascoltavo da ragazzina, ore ed ore con Paperopoli... Mi spiace tanto . Condoglianze alla famiglia», ha scritto Daniela Gerone