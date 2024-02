Claudio Bisio in scena a Catania e a Ragusa, escursione sull'Etna: «La tournée ti regala cose inaspettate»

La neve e il cielo azzurro fanno da sfondo a una gita non programmata, ma molto piacevole per Claudio Bisio, impegnato in una tornée teatrale che ha toccato Catania e Ragusa. L'attore, in città per il suo spettacolo «La mia vita raccontata male», si è concesso una pausa tipicamente invernale sull'Etna: con tanto di sci, ha condiviso sui social i momenti di una giornata speciale all'insegna del relax.

«A volte la tournée ti regala cose inaspettate. Come una escursione sull'etna durante le date siciliane», scrive Bisio condividendo alcune foto con uno scenario mozzafiato. Lo spettacolo dell'attore ha riscosso il successo del pubblico al Teatro Abc di Catania, registrando il sold out. Si tratta di una sequenza di racconti e situazioni che inesorabilmente costruiscono una vita che si specchia in quella di tutti.

Dalla prima fidanzata, alle gemelle Kessler, dai mondiali di calcio all’impegno politico, dall’educazione sentimentale alla famiglia o alla paternità, dall’Italia spensierata di ieri a quella di oggi. Lo show, con i testi di Francesco Piccolo e la regia di Giorgio Gallione, prevede cinque replica nella città etnea, fino al 25 febbraio.