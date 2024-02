Inaugurato l'anno giudiziario del tribunale ecclesiastico etneo, Raspanti: «Essenziale accorciare i tempi del giudizio»

«Il Tribunale interdiocesano etneo - ha detto monsignor Renna - è una svolta nella vita delle Chiese che sono in Sicilia. È stata fatta questa scelta per stare vicino soprattutto alle coppie che desiderano fare chiarezza sul loro matrimonio e portare a termine un riconoscimento di nullità se ci sono le condizioni. I vescovi ed i parroci sono invitati ad essere prossimi alla gente non solo nella fase in cui c’è da decidere o da giudicare, ma in particolare in una fase, oserei dire, preventiva. Il matrimonio è un sacramento nel quale si celebra l’amore in Cristo».