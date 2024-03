Diletta Leotta si sposa a giugno, la conferma da Antonella Clerici: «Panico da organizzazione»

Per Diletta Leotta e Loris Karius le nozze erano nell'aria. La giornalista sportiva aveva sfoggiato sui social l'anello di fidanzamento, annunciando di aver ricevuto e accettato la proposta di nozze dal calciatore. Ora conferma la data: «Mi sposo a giugno», ha detto ospite in un programma tv. La conduttrice catanese e il portiere tedesco del Newcastle dovrebbero sposarsi in Sicilia, più precisamente a Vulcano, alle Isole Eolie, in un resort dove erano già stati ospiti qualche tempo fa.

«Adesso sono un po' in quella fase di panico da organizzazione», ha rivelato Diletta Leotta nel corso del programma di Antonella Clerici, di cui era ospite, anche se non ha ancora scelto l'abito da sposa. «La sera che l'ho conosciuto ho detto alle mie amiche: ho incontrato l'uomo della mia vita», ha raccontato, ribadendo quanto già detto in passato a proposito della prima volta che si sono visti in un ristorante a Parigi.