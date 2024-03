A C'è posta per te una madre di Acireale chiede il perdono della figlia: la risposta è glaciale

La Sicilia ancora protagonista a C'è posta per te, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Questa volta al centro della vicenda sono una madre e una figlia, con la busta che rimane inesorabilmente chiusa. Si tratta di due donne di Acireale, con Jessica che dopo 11 anni di assenza cerca di ritrovare un contatto con la figlia Corinne.

Quando Jessica aveva solo 15 anni, ha deciso di seguire il suo cuore e vivere un amore con un uomo, che purtroppo l’ha allontanata dalle sue bambine. La separazione dal padre delle figlie è stata inevitabile, e le due ragazze sono state affidate al padre. Nel frattempo, Jessica ha costruito una nuova vita con Antonino, l’uomo che amava, e ha avuto altre tre figlie.

Jessica non ha avuto più contatti con le figlie, ma lei assicura non per causa sua. Ieri sera ha rivisto, dopo 11 anni, sua figlia Corinne, la quale appare provata, tanto che trema, ma nel corso della trasmissione di mostra durissima e irremovibile. Nonostante le insistenze della conduttrice, Corinne non ne vuole sapere della madre: «Doveva pensarci prima, ora ormai è troppo tardi, non voglio averci niente a che fare».