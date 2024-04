Cosa sono i volcanic vortex rings, gli anelli di vapore che stanno incorniciando l'Etna

Uno spettacolo, quello dei volcanic vortex rings, fuoriusciti dall'Etna, che stanno incantando tutti. Si tratta, sostanzialmente, di anelli di vapore che si formano sui vulcani e che a chi non li conosce appaiono come qualcosa di misterioso e affascinante. Studiati da centinaia di anni, furono scoperti per la prima volta dall' ingegnere e nobile britannico sir William Thomson, che li analizzò nello specifico e diede loro un nome.

Questo fenomeno così affascinante ha fatto sì che gli studiosi cercassero di capire da cosa erano generati e perché si formavano sui vulcani andando così ad incorniciarli. Cosa che sta succedendo ora con l'Etna, la gioia non solo di chi si occupa questi fenomeni per studiarli ma anche di semplici cittadini o turisti.