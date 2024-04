Morto a Giarre Girolamo Barletta, preside e politico: lutto nella comunità etnea

Le comunità di Giarre, Riposto, Linguaglossa, Mascali, Sant’Alfio, Piedimonte Etneo e Milo, solo per citare i luoghi a lui più cari, piangono la morte del preside Girolamo Barletta (nella foto), scomparso dopo una breve malattia all’età di 92 anni. Barletta è stato un educatore ma anche uomo politico, giornalista e scrittore.

Le esequie saranno celebrate nel Duomo di Giarre, giovedì 18 aprile alle ore 15.30. Sui social, appena diffusasi la notizia è un tam tam di cordoglio nei confronti dei familiari. Era un «uomo della gente». Centinaia e centinaia di persone hanno voluto lasciare un ricordo personale: da conoscenti ai docenti universitari. Una personalità poliedrica quella del professore Barletta, nato a Linguaglossa il 29 aprile 1931. Laureato in Lettere all’Università di Catania, ha dapprima insegnato a Riposto, poi a Giarre. È stato preside di scuola media inferiore a Castiglione, Linguaglossa, Aci Catena, Riposto e Giarre. Dal 1974 al 1998 è stato preside del liceo-ginnasio Amari e si batté strenuamente per mantenerne l’autonomia. Dal 1998 era in pensione. Fu anche direttore amministrativo dell’ospedale Santo Bambino dal 1975 al 1977.