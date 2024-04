Grande festa a Paternò per nonna Concetta: per lei il traguardo dei cento anni

Un compleanno da record a Paternò, che festeggia una nuova centenaria. Si tratta di Concetta Gagliani, classe 1924: tutta la comunità ha spento insieme a lei le candeline del grande traguardo, con tanto di festa e applausi. Presente anche il sindaco Nino Naso, che ha consegnato una targa.

Il primo cittadino ha condiviso sui social gli scatti che hanno immortalato il giorno speciale e dedicato alla «nonnina» profonde parole d'affetto da parte sua e dell'intera cittadinanza, per cui la donna rappresenta un vero e proprio punto di riferimento. «Paternò festeggia i cento anni della Signora Concetta Gagliani - scrive il sindaco -. Giornata di gioia ed emozione, brindando al suo centesimo compleanno.

Nata il 27 Aprile 1924, la signora Concetta rappresenta un pilastro per Paternò, una donna che ha segnato la storia del commercio nella nostra città con il suo famoso negozio intitolato al marito Saro Lizzio, in via Vittorio Emanuele. Donna ricca di valori e modello da ispirare ai nostri giovani. Circondata dall'affetto della sua famiglia, Concetta ha oggi festeggiato i suoi cento anni, fra gioie, soddisfazioni e sfide da superare con sacrificio e amore».