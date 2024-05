Lo spettacolo dell'aurora boreale in Italia: l'evento visibile anche dall'Etna

Aurora boreale visibile in tutta Italia, nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 maggio. Il raro fenomeno è stato osservato in tutte le regioni del nord e del centro Italia, con svariati avvistamenti anche in Sardegna, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia e Puglia.

La causa di questo magnifico spettacolo è da ricercare nella tempesta geomagnetica che era stata annunciata, ed è un fatto raro, dal National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) degli Stati Uniti, che ha emesso un avviso di tempesta solare.

Il fatto è che l’attività solare, sulla superficie della nostra stella beninteso, è al massimo del suo ciclo di circa 11 anni e dalla zona di macchie solari, che si vede da qualche giorno è partita una espulsione di materia ed energia che è stata classificata fra le maggiori mai avvenute, di grado G5 nella particolare scala usata per questi fenomeni. Il massimo degli effetti, sulla Terra, si è avuto fra Russia, Cina e India. Era dal novembre 2003 che la Terra non assisteva a una tempesta di questo tipo. (Foto Facebook di Raffaele Lo Salvo)