Catania, commemorato monsignor Guglielmo Giaquinta a 30 anni dalla scomparsa

Il «Movimento Pro Sanctitate» e le «Oblate apostoliche» di Catania in questi giorni hanno commemorato, nel capoluogo etneo, il trentennale della scomparsa del loro fondatore, il servo di Dio monsignor Guglielmo Giaquinta, e organizzato la «Festa dell’Alleanza», con una celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Luigi Renna, arcivescovo metropolita di Catania.

Sulla figura di padre Giaquinta, l’oblata Mirella Scalia ha spiegato: «Originario di Noto, nel 1924 all’età di 10 anni si trasferì a Roma con la sua famiglia, dove maturò la sua vocazione sacerdotale; nel 1968 divenne pure vescovo di Tivoli. Convinto che la santità fosse “un invito rivolto a tutti”, condivise con i fedeli a lui vicini questa visione di amore universale e, nel 1947, un gruppo di donne rispose alla chiamata “di consacrare la loro vita all’ideale della santità” e fondò l’Istituto Secolare delle Oblate Apostoliche».

Dall’attività apostolica e missionaria di queste consacrate laiche, che professano i «voti di castità, povertà, obbedienza e promessa di apostolato», sono sorti i «Gruppi Pro Sanctitate», sviluppatisi nell’omonimo movimento, impegnato sia in ambito ecclesiale sia in quello sociale, dal 1966 presente anche a Catania dov’è attualmente diretto da Giovanni Proto. Le consacrate «Oblate Apostoliche Pro Sanctitate» operano anche in altre parti d’Italia oltre che in America, India e Lettonia.