Samot Catania, uno Spazio Amico per i piccoli pazienti oncologici

Samot Catania (Società per l’Assistenza al malato oncologico terminale) è un ente accreditato per le cure palliative convenzionato con le Asp di Enna e Catania che, grazie a un’equipe multiprofessionale, opera nell’ambito delle cure palliative. L’ente sta sviluppando il progetto “Uno spazio amico per le simultaneus cares”, finanziato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, per le attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

“Il progetto ci ha consentito di ampliare la nostra attività -spiega la psicologa Carmela Savoca- di aprire quattro spazi consulenziali a Catania, Caltagirone, Enna e Caltanissetta per le famiglie del sud est siciliano. Si tratta di sportelli di ascolto e segretariato sociale a favore dei nuclei familiari che si trovano a dover fronteggiare la malattia, un luogo di ascolto, di accoglienza, di informazione e di supporto dove poter avere, gratuitamente, informazioni, sostegno e ascolto sulle modalità assistenziali e sulle opportunità socio-assistenziali. A ciò si aggiunge anche la possibilità di trasporto dalla propria abitazione al Policlinico di Catania con personale specializzato. Sono tutte attività che facilitano la vita dei piccoli pazienti e dei familiari in momenti non semplici della loro vita”.