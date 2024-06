Chiara Ferragni posta un video sui social: «Sono mezza siciliana, si dice arancini»

Chiara Ferragni interviene a gamba tesa su un argomento che, fra il serio e il faceto, divide da sempre la Sicilia occidentale da quella orientale: «Sono mezza siciliana, si dice arancini».

La sentenza, postata sui social, arriva in risposta a un utente che aveva commentato un precedente post dell'imprenditrice e nel quale compariva la scritta: «Arancini way of life»: «A Palermo si dice arancine - spiega Ferragni - a Catania si dice arancini. Io dico così perché mia mamma è catanese: io sono per metà siciliana. Quindi giusto così». Ovviamente, anche in questo caso, il popolo social si è diviso fra sostenitori dell'una o dell'altra fazione.

Il dibattito arancine/arancini si è sviluppato mentre Chiara Ferragni raggiungeva l'aeroporto di Catania: è stata tra le prime celebrità a raggiungere nei giorni scorsi l'isola di Vulcano dove era tra gli invitati al matrimonio di Diletta Leotta. L'imprenditrice, che ha viaggiato senza i suoi figli, ha condiviso su Instagram alcuni scatti che la ritraggono mentre gusta un cornetto fuori dall'aeroporto di Catania e poi in compagnia della sposa.