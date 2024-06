A Giarre un parco per ricordare il piccolo Riccardo Sorbello, raccolti 5mila euro

Raccolti circa 5.100 euro di donazioni spontanee per la realizzazione del Parco di Riccardo, dedicato alla memoria del piccolo Riccardo Sorbello, scomparso prematuramente a causa di una terribile malattia.

Circa 300 bambini, accompagnati da oltre 400 adulti, hanno partecipato all’evento "Sorrisi solidali", organizzato nel parco delle Kentie di Riposto, su iniziativa di Lorenza Grasso e di Elisa Merlo con l'obiettivo di rilanciare la raccolta fondi per il parco di Riccardo, il parco che la famiglia Sorbello sta realizzando, in corso Messina, a Giarre, su un’area concessa dal Comune, in memoria del piccolo e per la gioia e il divertimenti di tutti i bambini e le bambine.

Le promotrici in un post sui social hanno ringraziato quanti hanno partecipato.​ «Ci siamo impegnati molto - ha scritto Lorenza Grasso - per una buona riuscita di questo evento e siamo stati affiancati da persone con la voglia di costruire una rete solidale che ci ha resi uniti davanti ad un obiettivo nobile con ricadute positive per tutta la collettivitá». Il successo della manifestazione è stato merito di artisti, attività laboratoriali e associazioni che hanno donato un pomeriggio speciale a tanti bimbi. L’istituto alberghiero "Giovanni Falcone" ha coordinato e supportato con studenti e docenti l'area food per le merende dei bambini. Bar e panifici hanno donato le merende.​ ​