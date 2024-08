Catania, migliorano le condizioni dell'arcivescovo Renna dopo l'infarto

«Sono stabili e in miglioramento» le condizioni generali e cliniche dell’arcivescovo di Catania Luigi Renna, dalla notte dell’11 agosto ricoverato al Centro cuore del Policlino «Morgagni» a Pedara dove è stato trattato mediante angioplastica coronarica a seguito di un infarto miocardico acuto. Il bollettino rilasciato stamattina dal responsabile Utic ed Emodinamica del Centro Cuore «Morgagni», Salvatore Tolaro, riferisce che «gli esami di laboratorio relativi agli indici dell’infarto sono in miglioramento. L’Ecg è stabile e l’ecocardiogramma non mostra elementi negativi rispetto ad ieri».

L’arcivescovo ha trascorso la notte riposando normalmente e si sta alimentando regolarmente. Per sciogliere la prognosi, in considerazione del recente evento dell’infarto, i medici precisano che occorre attendere «ancora almeno altre 24 ore». Monsignor Renna ha ricevuto, tra ieri e oggi, le visite del presidente della Conferenza episcopale siciliana, il vescovo di Acireale monsignor Antonino Raspanti e dell’arcivescovo emerito di Catania, monsignor Salvatore Gristina. Il presidente della Sac, la Società aeroporto di Catania, Giovanna Candura, e l’amministratore delegato Domenico Torrisi, hanno espresso i più sinceri auguri di pronta guarigione all’arcivescovo Renna.