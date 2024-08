Una Ragazza per il Cinema: a Belpasso vince Anita Di Mauro: già 13 le ragazze qualificate per la finale nazionale

Una Ragazza per il Cinema, il concorso organizzato da Antonio Lo Presti e Daniela Eramo, ha riempito piazza Duomo, a Belpasso, in occasione della tappa regionale. A vincere e a staccare il biglietto per la finale nazionale di Taormina, in programma domenica 8 settembre al Teatro Antico, è stata la sedicenne Anita Di Mauro, di Catania. Il suo sogno è diventare una modella e da un anno ha iniziato a fare le prime esperienze sulle passerelle. Già qualificate per la finale nazionale Giusy Chillemi, Flavia Palumbo, Asia Zuccarello, Giulia Crudo, Denise Fabbiano, Lucia Statella, Chiara Villaggio, Emily Calì, Serena Loka, Giada Scuderi, Azzurra Spanò e Irene Torrisi.

La serata di Belpasso, presentata da Cristiano Di Stefano, insieme a Martina Torrisi, al suo esordio nella carovana delle kermesse, ha visto momenti di comicità con le incursioni di Carmelo Caccamo, nei panni di Nuccio e della Signora Santina. Un bel momento musicale è stato regalato da Andrè Mandelli (Amici). Apprezzata la performance delle gemelle della danza Aurora e Giada Anfuso e dei ballerini della I have a dream Academy.