In cammino dalle Dolomiti all'Etna per l'inclusione e la sostenibilità: viaggio a piedi per tutta l'Italia

È partito da Fai della Paganella, in Trentino, il progetto «Dalle Dolomiti all’Etna - In cammino per l’inclusione e la sostenibilità», un viaggio a piedi attraverso l’Italia organizzato dall’associazione Dolomiti Open Asd in occasione del decennale del progetto Brenta Open, a cui partecipa attivamente la cooperativa sociale Gsh.

L’obiettivo del cammino è richiamare l’attenzione delle persone sui temi dell’inclusione e della sostenibilità, unendo simbolicamente due siti naturali del patrimonio mondiale Unesco che si trovano a nord e a sud della penisola italiana: le Dolomiti e l’Etna.

Il cammino è partito il 29 agosto. L’arrivo sull’Etna, in Sicilia, è previsto per il 10 dicembre 2024. Durante il viaggio - si legge in una nota - verranno attraversati a piedi Trentino, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, per un totale di oltre 2.000 chilometri. Una rappresentanza dei partecipanti sarà ricevuta per un breve incontro da papa Francesco.