Il campo scout «Anch'io sono la Protezione civile» per sensibilizzare i giovani sulla prevenzione degli incendi

«Anch'io sono la Protezione civile» è il nome del campo scuola di Agesci Sicilia. Un'importante iniziativa educativa rivolta ai ragazzi dai 14 ai 16 anni, che si terrà dal 3 all'8 settembre presso la base scout Etna - Nino Valenti a Biancavilla (CT). Questo campo rappresenta un'occasione per avvicinare i giovani ai temi della protezione civile e della prevenzione dei rischi, con un focus particolare sugli incendi boschivi.

Negli ultimi anni, l'Italia ha visto un aumento significativo degli incendi boschivi, causato anche dai cambiamenti climatici in corso. Il progetto «Anch'io sono la Protezione civile» nasce con l'obiettivo di formare una nuova generazione consapevole e responsabile, capace di riconoscere l'importanza del territorio e di contribuire attivamente alla sua salvaguardia.

Il campo si svolgerà nel cuore del Parco dell'Etna, a 1.100 metri di altitudine, presso la base scout Nino Valenti. Questa location, immersa in un rigoglioso bosco di querce, castagni e lecci, rappresenta un ambiente ideale per le attività all'aperto e per l’educazione alla protezione dell’ambiente. I ragazzi avranno la possibilità di vivere un'esperienza diretta con la natura, sviluppando un profondo senso di responsabilità verso di essa.