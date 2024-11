Codacons, apre a Catania uno sportello di assistenza agli stranieri

Apre a Catania «Codacons stranieri» uno sportello specificamente dedicato alla tutela dei diritti degli stranieri per offrire loro assistenza legale, supporto informativo e strumenti di tutela per «promuovere l’integrazione e garantire i loro diritti in ambito legale, amministrativo e sociale». Lo rende noto l’associazione.

«Con l’apertura di questo sportello - dice il segretario nazionale del Codacons, Francesco Tanasi - vogliamo rispondere concretamente alle esigenze di una comunità sempre più diversificata e numerosa, offrendo un punto di riferimento sicuro e competente. Lo sportello rappresenta un passo importante per l’integrazione, sostenendo gli stranieri in tutte le questioni che possono incontrare nel loro percorso di vita in Sicilia».

«Questo sportello - aggiunge l’avvocato Giuseppe Orlando, responsabile di Codacons stranieri - è stato pensato come uno spazio di ascolto e supporto per chi affronta le sfide dell’integrazione. Vogliamo che i cittadini stranieri sappiano di avere al loro fianco una squadra pronta ad assisterli in ogni aspetto legale e sociale, contribuendo alla costruzione di una società più giusta e inclusiva».