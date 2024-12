Catania, a Librino si inaugura un'opera dello street artist Emanuele Pok

Solidarietà, arte, musica al centro della «giornata di condivisione» in programma domani, mercoledì 18 dicembre, a Librino, quartiere periferico di Catania, negli spazi esterni e interni dell’Istituto comprensivo Rita Atria (ex Fontanarossa) e dell’adiacente Masseria Moncada (viale Moncada 15), una struttura spesso vandalizzata, che ha trovato nel progetto «Scuole aperte partecipate in rete», sostenuto da «Con i Bambini» nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, la possibilità di divenire un Polo delle Arti, un luogo di aggregazione che ruota intorno all’arte e alle sue molteplici forme: musica, danza, teatro, fotografia, pittura, poesia, scenografia, sartoria. Qui converge anche l’attività preziosa del Co.P.E. con il progetto «Giovani e genitori al centro» nato per contrastare la povertà educativa e anch’esso sostenuto da «Con i Bambini».

La giornata, promossa in partenariato con la scuola Atria e il Movi (Movimento di volontariato italiano), capofila del progetto che ha avviato il Polo delle Arti di cui è referente territoriale l’Associazione Musicale Etnea, si inserisce in un più ampio contesto di contrasto all’illegalità e alla prevenzione della dispersione scolastica attraverso un patto territoriale tra scuole, associazioni culturali, Ong, comunità di migranti, Università, realtà produttive e partner internazionali. La giornata sarà dunque l’occasione per far convergere tutte le associazioni che qui operano per il benessere di quest’area periferica e dei suoi abitanti, in primo luogo i bambini.