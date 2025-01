Catania, bimbo di 4 anni gravemente ustionato curato con la pelle del papà

Ne aveva ancora tre quando arrivò in pronto soccorso Pediatrico in condizioni critiche dopo essere stato investito in pieno da un ritorno di fiamma.

«Il primo passo - spiega Rosario Ranno, direttore del centro grandi ustioni del Cannizzaro - è stato quello di effettuare un’escarolisi enzimatica, una metodica moderna che permette di asportare tutta la pelle ustionata senza interventi chirurgici e senza perdite di sangue. Abbiamo inoltre utilizzato sostituti dermici di ultima generazione, che hanno contribuito a ridurre il rischio di infezioni e a stabilizzare le condizioni emodinamiche del piccolo paziente. Per favorire la guarigione, è stato effettuato un trapianto di pelle prelevata dal padre, sfruttando la compatibilità biologica per rigenerare le zone più estese di tessuto danneggiato».

In aggiunta, nel trattamento del piccolo è stata impiegata anche la tecnica Meek, un’innovativa procedura di espansione cutanea: in sostanza, piccoli frammenti di cute sana di Riccardo sono stati prelevati, tagliati in micro-innesti e poi espansi per 3 o 4 volte, per coprire una superficie molto più ampia rispetto alla pelle disponibile. Grazie a questa procedura, è stato possibile ottimizzare le aree di tessuto sano del bambino, accelerando ulteriormente il processo di guarigione.

«Il nostro centro - afferma Salvatore Giuffrida, direttore generale del Cannizzaro - conferma il suo ruolo di punto di riferimento per il trattamento delle ustioni nel Centro-Sud Italia e di eccellenza a livello nazionale. Nel 2024 sono stati più di 120 i grandi ustionati ricoverati e trattati, parte dei quali provenienti non solo dalla Sicilia ma anche dalla Calabria, con una significativa mobilità attiva».