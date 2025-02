Etna imbiancata, le postine sfidano la neve per le consegne fino a duemila metri

L’Etna, imponente e imbiancato, continua ad affascinare non solo per la sua intensa attività eruttiva ma anche per i panorami mozzafiato che offre in piena stagione sciistica. In questi giorni, la sua bellezza è stata raccontata attraverso gli occhi di chi la vive ogni giorno, come le portalettere di Poste Italiane, impegnate nelle consegne tra neve e boschi lavici.

Maria Guarnera, in servizio nel versante sud-est, percorre quotidianamente le strade da Nicolosi fino a Rifugio Sapienza, a quasi duemila metri d’altitudine, mentre Maria La Spina opera lungo il versante nord, dalla Porta di Linguaglossa fino a Piano Provenzana. Entrambe si muovono tra scenari unici, riconoscibili dalle divise gialloblù che spiccano sul bianco della neve. «Lavorare in questi luoghi è una sfida quotidiana, il panorama cambia di continuo e ad ogni passaggio c’è sempre un nuovo scorcio da scoprire», raccontano.

Oltre al recapito di posta e pacchi, il loro lavoro si intreccia con la vita del territorio: tra turisti in cerca di indicazioni e commercianti che si affidano al servizio per le proprie attività. Nei loro giri attraversano luoghi suggestivi come la panchina gigante sulla Mareneve, con lo sguardo che si perde tra il mare in lontananza e i crateri del vulcano. L’Etna, A Muntagna come la chiamano affettuosamente gli abitanti, si conferma non solo una meraviglia naturale ma anche un luogo di vita e lavoro, che continua a sorprendere in ogni stagione.