Calcio, l'Aci Sant'Antonio promosso in Eccellenza

L'Aci Sant'Antonio può festeggiare una meritata promozione in Eccellenza. Oltre ai tifosi, anche il sindaco, Santo Caruso, ha espresso la sua gioia per la notizia.

Un campionato di Promozione dominato, con il girone C che all’indomani del lockdown vedeva svettare l’Aci sant’Antonio con ben 11 lunghezze di vantaggio sullo Jonica e 12 sul Milazzo: rispetto agli altri gironi, questo ha visto una netta superiorità della capolista, al punto che la promozione era di fatto dovuta. E così è stato: la squadra della Città del Carretto ha visto finalmente schiudersi le porte del campionato di Eccellenza, ottenendo la vittoria che era nell’aria già da tempo.

“Non posso che dirmi felicissimo – ha dichiarato l’Assessore allo Sport, Giuseppe Santamaria – Quest’anno la squadra era nettamente superiore alle altre, per tasso tecnico e per grinta: abbiamo assistito a vittorie esaltanti e a vere e proprie battaglie fino al fischio finale, con partite che hanno entusiasmato una tifoseria eccezionale. Adesso arriva l’Eccellenza, e sarà un’altra sfida elettrizzante. Faccio il mio vivo ringraziamento a tutti gli attori di questa splendida avventura”.

Il Sindaco, Santo Caruso, ha espresso la sua gioia appena appresa la notizia: “Purtroppo non abbiamo potuto festeggiare sul campo per ovvi motivi, ma la stagione è stata comunque esaltante, da record. Ogni lunedì eravamo sempre più su. Complimenti a tutti i ragazzi, al mister, a tutta la dirigenza e allo staff che ha lavorato ogni giorno per raggiungere questi risultati. Tra di loro ci sono anche esponenti della tifoseria, vero dodicesimo uomo in campo, Santantunisi veri che da sempre seguono con un fervore straordinario la squadra a sostegno di una vera e propria fede calcistica, compiendo anche tanti sacrifici pur di portare alto il nome del nostro paese anche nell’ambito dello sport. Un salto di categoria meritatissimo: squadra, società e staff eccezionali”.

