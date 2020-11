Coronavirus, positiva una pallanuotista della Ekipe Orizzonte

Arianna Garibotti, giocatrice della Ekipe Orizzonte, che milita nel campionato nazionale di pallanuoto femminile di serie A1, è risultata positiva al Covid-19 nell'ultima serie di tamponi ai quali si sono sottoposti tecnici, atlete e dirigenti.

Lo rende noto la stessa società. Garibotti era risultata negativa al precedente ciclo di tamponi effettuato sabato scorso insieme a compagne, staff tecnico e dirigenziale. Dopo 48 ore da quel test Arianna Garibotti è andata in isolamento in via precauzionale a causa della sintomatologia accusata da un congiunto.Nei giorni successivi si è sottoposta ad un test molecolare, che ha dato esito positivo.

Tutti gli altri tamponi svolti nella giornata di oggi da tesserati e dirigenti hanno dato invece esito negativo e verranno ripetuti la prossima settimana, come da protocollo.

