Dpcm, annullata la Maratona di Catania: rinviata al 2021

La Maratona di Catania ammaina la bandiera e cancella la data del 13 dicembre, dando appuntamento al 2021.

Era rimasto l’ultimo baluardo tra i grandi eventi outdoor dell’isola di questo 2020, ma ha dovuto arrendersi a seguito del DPCM dello scorso 3 novembre che ha inasprito le misure in tema di contenimento alla pandemia, facendo ripiombare l’Italia in un lockdown "light", seppur per fasce geografiche. La terza edizione della gara etnea si disputerà dunque l’anno prossimo.

© Riproduzione riservata