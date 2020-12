Pallavolo, Vermiglio riparte dalla sua Sicilia: in A3 con l'Aci Castello

Valerio Vermiglio, il palleggiatore messinese classe '76 pluri-scudettato con le maglie di Treviso e Civitanova, tre volte 'ampione d’Europa per club, due Europei vinti con la Nazionale, una World League, argento alle Olimpiadi di Atene, con un palmares ricco di successi con la nazionale azzurra e con i club, torna alla pallavolo giocata e ricomincia nella sua Sicilia, con Sistemia LCT Saturnia Aci Castello (Serie A3).

In stop forzato, a causa del Covid-19, l’ex palleggiatore della nazionale italiana, da qualche anno rientrato in Sicilia, nell’ultima stagione aveva indossato la maglia del gruppo Media in Serie C siciliana, ma a marzo scorso il mondo dello sport si è fermato a causa della pandemia. Adesso Vermiglio è pronto a ritornare sul gerfloor.

"Aspettavo un momento come questo da molto tempo, giocare nella mia terra, farlo con una società storica, con un progetto legato ai giovani. E’ una scommessa bella, oltre che emozionante che meritava il mio rientro in campo", ha detto l’ex numero 5 della Nazionale, che indosserà lo stesso numero per i biancoblu di coach Mauro Puleo.

