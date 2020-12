Catania, rimonta all'ultimo secondo: Viterbese battuta con il tap-in di Sarao

Vittoria di carattere per il Catania, che ribalta la Viterbese e passa sul 2-1 al 94' con il tap-in di Sarao, dopo il rigore parato da Daga. Quasi sul gong è arrivato invece il sigillo di Laverone che ha consegnato alla Ternana l’undicesima vittoria di fila nel girone C.

La squadra allenata da Lucarelli soffre al 'Partenio' contro l'Avellino ma passa per 2-1 e allunga in classifica portandosi a 9 punti di vantaggio sul Bari. I pugliesi, con una partita da recuperare, deludono in casa contro la Vibonese con un pari a reti bianche. Occasione mancata per ridurre il gap anche per il Teramo (1-1 con la Turris), si avvicina dunque al terzo posto il Catanzaro con il 3-1 esterno a Bisceglie.

Il Foggia si aggiudica il derby pugliese con il Monopoli con un rocambolesco 3-2, un punto a testa per Cavese e Virtus Francavilla (0-0); mentre la Juve Stabia non aveva lasciato a scampo al Potenza nell’anticipo vinto per 2-0.

