Ok dalla Lega Pro, il Catania torna a giocare al Massimino

Il Catania lascia il 'Nobile' di Lentini (Siracusa) per ritornare a giocare nello stadio 'Angelo Massimino'. La prima gara, valida per il girone C della Serie C di calcio, è prevista per domenica prossima, alle 15, con il Foggia. Il rientro a Catania fa seguito all’ok della Lega Pro dopo il via libera della commissione Criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi.

Intanto l’amministratore unico della Sigi, Nico Le Mura, ha "ringraziato a nome del Calcio Catania il sindaco Pogliese, l'assessore allo Sport Parisi e la Giunta Comunale" per "l'apprezzabile sensibilità alle esigenze delle società sportive".

Il riferimento è alla delibera sulla concessione a terzi della gestione dello stadio 'Massiminò e sulla verifica della possibilità di agevolazioni in merito al pagamento dell’imposta di pubblicità-canone patrimoniale di concessione degli impianti sportivi comunali

"E' un atto di indirizzo - sottolinea Le Mura - ancor più significativo e prezioso in un momento economico generale estremamente complesso. Si riconosce così, in concreto, l'importanza delle società sportive per la comunità". ANSA

